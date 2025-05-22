İnegöl'de Lazer Tutma Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Lazer Tutma Kavgası: 2 Yaralı

İnegöl\'de Lazer Tutma Kavgası: 2 Yaralı
22.05.2025 00:41
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta lazer tutma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir parkta "lazer tutma" nedeniyle meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. H.T. (16) ve arkadaşı A.A.B. (15), kız arkadaşlarıyla parkta oturup sohbet ederken, tanımadıkları M.D. (17) ile Ramazan Y. (20) yüzlerine lazer ışığı tuttu. Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan H.T. (16) ve arkadaşı A.A.B. (15), lazer tutan 2 şahsı uyardı. Şahıslar arasında bir anda gerginlik çıktı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. (17) ve Ramazan Y. (20), bıçaklarla H.T. ile arkadaşı A.A.B.'yi yaraladı. İki şüpheli kaçarken yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliler, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Suç aletleri ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Lazer Tutma Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika

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