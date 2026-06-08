İnegöl\'de Mangal Ateşine Düşen Çocuk Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, mangal için yakılan ateşe düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede yakılan mangal ateşinin yakınında bulunan 2 yaşındaki Emral K., bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek ateşe düştü.

Ailesi tarafından fark edilerek ateşten çıkarılan küçük çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bacaklarında 2. Derece yanıklar oluşan çocuk yanık ünitesine yatırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA