İnegöl'de Mazot Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Mazot Kazası: 3 Yaralı

22.06.2026 15:03
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İnegöl'de yola dökülen mazot, 2 motosiklet kazasına neden oldu; 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dökülen mazot yolu buz pistine çevirdi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan 2 farklı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan yola mazot döküldü.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mehmet Y.(46) yönetimindeki 16 Y 1413 plakalı motosiklet, yoldaki mazotun üzerinden geçerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki yolcu Serpil Y.(39) yaralandı.

Aynı anda 2. Kaza daha meydana geldi. Yine aynı cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Hakan H.(23) yönetimindeki 16 BHP 580 plakalı motosiklet, yola dökülen mazot nedeniyle devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Her 2 kazada da yaralanan 3 kişi Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Mazot Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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