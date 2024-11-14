İnegöl'de kontrolden çıkan minibüs dere yatağına uçtu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs, dere yatağına uçtu.
Kaza Alanyurt- Mesudiye Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Mesudiye Mahallesi'nden Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Mustafa Ö. Yönetimindeki 16 ASY 498 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, araçta hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Minibüs Dere Yatağına Uçtu - Son Dakika
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