İnegöl\'de Mobilya Fabrikasında Yangın

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Mobilya fabrikasında korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan mobilya fabrikasında sobadan yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Saat 12.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir mobilya imalathanesinde yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar talaşları tutuşturdu. Bir anda alev alan talaşlar nedeniyle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda imalathane maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.