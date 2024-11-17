Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Bedirhan A. (19) yönetimindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet, cadde üzerinden sokağa dönüş yapmakta olan Mustafa E. (30) yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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