Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi; sürücüsü yaralandı.
Kaza Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Deniz E. (17) yönetimindeki 16 BKL 431 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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