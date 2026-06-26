İnegöl\'de Otomobil Bahçeye Uçtu: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil meyve bahçesine uçtu: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Dipsizgöl Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Sürücü Gülay Ü.(47) yönetimindeki 16 BJA 410 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Semra Ç.(60), Fatma Ç.(27) ve Zeynep Ü.(10) yaralandı. Yaralılar özel araçlar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA