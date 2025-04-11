İnegöl\'de Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Aysel K. (42) idaresindeki 16 ANZ 932 plakalı otomobil ile Hüseyin Alp Ş. (12) idaresindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
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