Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil enerji nakil hattı direğine çarptı. Yaşanan kazada genç sürücü yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Emirhan S. (19) yönetimindeki 16 KCB 51 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, hastaneye gitmeyi reddedince ambulansta tedavi edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › İnegöl'de otomobil direğe çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?