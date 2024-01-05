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Bursa'da otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
05.01.2024 - 14:34,  Güncelleme: 14:37
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Esentepe Mahallesi mevkiindeki altgeçitte meydana geldi. Altgeçitten geçmekte olan sürücü Hande E.(33) yönetimindeki 16 HE 923 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Medeni B.(60) yönetimindeki 16 M 06080 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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