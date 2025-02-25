İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. İnegöl'den merkezden gelip Eskişehir'e dönüş yapmakta olan Figen K. idaresindeki 34 KT 7204 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Muhsin B. idaresindeki 16 BOR 658 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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