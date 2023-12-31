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İnegöl'de polis aracı, otomobil ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kaza: 2'si polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de polis aracı, otomobil ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kaza: 2'si polis 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, bir polis aracı, bir otomobil ve bir elektrikli bisiklet birbirine çarptı. Kazada 2'si polis olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnegöl\'de polis aracı, otomobil ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kaza: 2\'si polis 4 kişi yaralandı
31.12.2023 - 23:22,  Güncelleme: 23:24
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir polis aracı, bir otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Y. (20) yönetimindeki 10 ACL 437 plakalı otomobil, iddiaya göre bir anda yola atlayan kediye çarpmamak için sürücü manevra yapınca kontrolden çıkarak aynı yöne seyir eden Abdullah H.'nin (30) kullandığı elektrikli bisiklete, ardından polis memuru Ali Ç. (31) yönetimindeki polis otosuna çarptı. Polis otosuna çarpan araç, takla atarak durabildi. Kazada sürücüler ile polis otosundaki polis memuru Muhammed E.Ş. (27) yaralandı. Polis otosunda sıkışan Muhammed E.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 4 yaralı, kaza yerine gelen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazanın ardından Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki partililer, yaralıları hastanede ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de polis aracı, otomobil ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kaza: 2'si polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de polis aracı, otomobil ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kaza: 2'si polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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