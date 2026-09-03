İnegöl'de polis diyerek altınını dolandıranlar bankacı sayesinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de polis diyerek altınını dolandıranlar bankacı sayesinde yakalandı

İnegöl\'de polis diyerek altınını dolandıranlar bankacı sayesinde yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, 71 yaşındaki H.Ç.'yi telefonla arayarak yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını aldı. Ertesi gün hesaptaki 500 bin lirayı da isteyen dolandırıcılar, banka görevlisinin polise haber vermesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki kadını telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "Adınız dolandırıcılık olayına karıştı" yalanıyla yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını aldı. Şüpheliler, bir gün sonra aynı kadını yeniden arayıp hesabındaki 500 bin TL'yi de almak isterken banka görevlisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Olay, dün Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.H.(25) ve M.R.(25), kendilerini polis olarak tanıtarak 71 yaşındaki H.Ç.'yi telefonla aradı. "Adınız dolandırıcılık olayına karıştı" diyerek yaşlı kadını korkutan şüpheliler, soruşturmanın yürütülebilmesi için evindeki altınları teslim etmesini istedi. Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan kadın, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınları hazırlayarak evinin önüne gelen motosikletli dolandırıcılara teslim etti.

Bir gün sonra yeniden aradılar

Şüpheliler bununla da yetinmedi. Bir gün sonra yaşlı kadını yeniden telefonla arayan dolandırıcılar, bu kez banka hesabındaki parasını istedi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya giden kadın, hesabında bulunan 500 bin lirayı şüphelilerin hesabına aktarmak istedi.

Ancak işlem sırasında durumdan şüphelenen banka görevlisi, vakit kaybetmeden polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının parasının dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.

50 güvenlik kamerası incelendi

Bunun üzerine İnegöl ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, güzergah üzerindeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasına ait görüntüleri tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Osmangazi ilçesinde bir evde saklandıkları tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İnegöl'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, İnegöl, Banka, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de polis diyerek altınını dolandıranlar bankacı sayesinde yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:10:21. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de polis diyerek altınını dolandıranlar bankacı sayesinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement