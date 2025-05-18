Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda arkadaşıyla şakalaşırken 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.
Olay saat 11.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesinde faaliyet gösteren bir dershanede meydana geldi. S.Y.(17) ile arkadaşı M.A.T.(17) şakalaşmaya başladılar. S.Y.(17) Elindeki bıçakla M.A.T.'yi yanlışla bacağından yaraladı. Yaralanan genç yakındaki özel sağlık merkezine gitti. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
S.Y. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Şakalaşma Kazası: Genç Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
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