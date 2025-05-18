İnegöl\'de Taraftar Kavgası: Bir Gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçeliler Derneği'ne meşale atan Galatasaraylı taraftar, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Galatasaray'ın şampiyon olması ile kutlamalar için sokağa çıkan taraftarlar, bir süre sonra Fenerbahçeliler Derneği'nin önüne geldi. Burada bir taraftar, yaktığı meşaleyi derneğe doğru fırlattı. Bunun üzerine polis ekipleri, taraftarı etkisiz hale getirdi. Yapılan üst aramasında üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı. - BURSA