İnegöl\'de Tır Devrildi, Talaşlar Yola Saçıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan talaş yüklü tır şarampole devrildi. Devrilen tırda yüklü talaşlar yola saçıldı.
Kaza, İnegöl Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Kerim İ. (30) idaresindeki talaş yüklü tır, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu dorsedeki talaşlar yola saçıldı. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
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