Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi. Otomobil kullanılmaz hale gele gelirken, 1'i çocuk 2 kişi ölümden döndü.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde Sürücü Necati K. (40) yönetimindeki 16 BED 370 plakalı TIR, Hikmet Şahin Köprülü kavşağı mevkiinde yol çalışması sebebiyle şerit değiştirmek istediği sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Ferhat A. (30) yönetimindeki 19 AAS 158 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, TIR'da bulunan sürücünün 5 yaşındaki oğlu Çınar K. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Yılmaz A. (61) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Devrilen Tır iş makinesiyle yoldan kaldırıldı. Yol TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Tır Otomobilin Üzerine Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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