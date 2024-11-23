İnegöl'de Torun Dedesini Bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de Torun Dedesini Bıçakladı

Geniş Video İzle

İnegöl'de harçlık istemesi üzerine dedesini bıçaklayan torun, adliyeye sevk edildi.

23.11.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de dedesini bıçaklayan torun adliyede

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda harçlık vermediğini iddia ettiğini dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan torun adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokakta meydana geldi. İbrahim İ.(18), dedesi Kemal K.(73)'yi ziyarete gitti. İddiaya göre torun, dedesinden para istedi. Dede para vermeyi reddetti. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen torun mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı dede zorlukla evden dışarıya çıkarken, torun kendini apartmana kitledi. Ağır yaralanan dede, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Apartmana kitledi

Şüpheli kendini apartmana kitledi. Öfkeli torun elindeki bıçakla kendini de bıçakla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kendini apartmana kilitleyen genci ikna etmek için çalışma başlattılar. Şüpheli, 1 saat süren yoğun ikna sonucu teslim oldu. Yakalanan şahıs da Ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli İfadesinde, "Dedemle tartıştık. Bende o anda sinirlendim. Bir anlık sinirle yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de Torun Dedesini Bıçakladı
Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, İnegöl, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Torun Dedesini Bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:06 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa’da her yeri vurabiliriz Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
15:55 Fırat Sarı’dan çelişkili ifadeler Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
23:16 Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için ’Yasak’ kararı Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı
23:00 Ordu’da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti Ordu'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
21:27 Bakan Memişoğlu’nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları Bakan Memişoğlu'nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları
21:10 Eş genel başkanlar, kayyum kararının ardından Tunceli’ye gidiyor Eş genel başkanlar, kayyum kararının ardından Tunceli'ye gidiyor
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 17:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Torun Dedesini Bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.