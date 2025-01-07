İnegöl\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hicran ile Emin sokağının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hicran Sokak'tan seyreden Muharrem A. (37) idaresindeki 34 KHR 82 plakalı otomobil, Emin Sokak'ta seyreden Kadir A. (20) yönetimindeki 16 BIP 467 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 BIP 467 plakalı otomobil binanın bahçe duvarına çarparak durdu. Kaza sonucu sürücüler ile 34 KHR 82 plakalı otomobildeki yolcu Kübra A. (35) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Kadir A. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA