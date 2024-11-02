İnegöl\'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

3.Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobildeki sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Babasultan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Serdal A. (34) yönetimindeki 35 BLA 565 plakalı otomobil, Babasultan kavşağından U dönüşü yapan sürücü Ferhat B. (25) yönetimindeki 16 JUR 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın savrulan 16 JUR 34 plakalı otomobil takla atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü Ferhat B. yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA