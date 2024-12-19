İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İnegöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İnegöl’de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 411 gram bonzai ile birlikte bir kişi tutuklandı.

19.12.2024 20:49
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Kurşunlu Mahallesinde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 411,44 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, bonzai yapımında kullanılan 0.60 litre sıvı, 2 adet çakmak gazı, 2 adet plastik şişe içerisinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan 0.20 litre sıvı, 1 adet pipo ve kurutulmaya bırakılmış 283 gram ağırlığında 2 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli Fatih A. (27), işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaymakam tebrik etti

Yapılan operasyon sonrası İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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