İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu

İnegöl\'de Uyuşturucu Operasyonu
03.06.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 500 jandarma ile 70 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi. 500 Jandarma ekibi sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bursa ve İnegöl'deki jandarma ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 70 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında adreslerde detaylı aramalar yapılırken, evler ve eklentileri didik didik incelendi. Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Mehmet’in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik 18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik
Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Mourinho’dan Arda Güler’e kötü haber Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

10:46
Alexander Sörloth’u duyurdular Fener taraftarı şokta
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
09:26
İran füzelerle vurdu Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 10:51:58. #.0.4#
SON DAKİKA: İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.