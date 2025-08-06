İnegöl\'de Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu taciri yakalanırken, evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahsı takibe aldı. Daha önce de uyuşturucu satıcılıktan suçları bulunan Nurkan Ö. (30) İnegöl'ün Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde yakalandı. Savcılık talimatıyla şahsın evinde yapılan aramada gizli bölmede 700 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA