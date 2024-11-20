İnegöl'de Vurulmuş Genç Bulundu - Son Dakika
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İnegöl'de Vurulmuş Genç Bulundu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26 yaşındaki Muammer B. aracında ağır yaralı bulundu, hastaneye kaldırıldı.

20.11.2024 04:23
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Aracında vurulmuş halde bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs aracında karnından tabancayla vurulmuş, ağır yaralı halde bulundu.

Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Muammer B. (26), 16 BLC 542 plakalı aracında karnından vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Ağır yaralı genç, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, doktorların ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri gencin aracında inceleme yaptı. İncelemede araçta mermi kovanı ve bir takım sözler yazılı kağıtlar bulundu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İnegöl\'de Vurulmuş Genç Bulundu
Kaynak: İHA

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