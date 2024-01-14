 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli şahısların yakalanması için polis çalışma başlattı.

14.01.2024 - 12:08,
Abone Ol

İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mitrovica sokak üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isimleri henüz belirlemeyen şahıslardan biri Abdurrahman El Racih (19)'i bıçakla bacağından, Muhammed Emin Kermutlu (18)'yu da darp ederek yaraladı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

İnegöl\'de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İnegöl, Bursa, kavga, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
12:44
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar

Son Dakika
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50 Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45 Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 13:13:38. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement