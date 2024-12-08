Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavga, amatör kameraya yansıdı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan şahısları vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Olay anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Yol Verme Kavgası Kamerada - Son Dakika
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