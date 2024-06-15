İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl ilçesine seyir halinde olan sürücü İbrahim Y. yönetimindeki 06 CHN 87 plakalı araç, trafiğin sıkışmasıyla aniden durdu. Ardından gelen Murat Ş. Yönetimindeki 16 GD 103 plakalı araç arkadan çarptı. Sürücü Mustafa B. Yönetimindeki 38 BY 128 plakalı araç ise 16 GD 103 plakalı araca arkadan çarptı. Hasan T. yönetimindeki 07 LRM 16 plakalı otomobil de 6 GD 103 plakalı araca arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücü Hasan T. yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA