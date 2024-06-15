İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine çarptı. Kazada sürücü Hasan T. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.06.2024 12:00
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl ilçesine seyir halinde olan sürücü İbrahim Y. yönetimindeki 06 CHN 87 plakalı araç, trafiğin sıkışmasıyla aniden durdu. Ardından gelen Murat Ş. Yönetimindeki 16 GD 103 plakalı araç arkadan çarptı. Sürücü Mustafa B. Yönetimindeki 38 BY 128 plakalı araç ise 16 GD 103 plakalı araca arkadan çarptı. Hasan T. yönetimindeki 07 LRM 16 plakalı otomobil de 6 GD 103 plakalı araca arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücü Hasan T. yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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