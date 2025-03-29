İnegöl\'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri terminal mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Kartal T. (33) idaresindeki 16 AZD 872 plakalı otomobil, önüne çıkan Seracettin D. (44) idaresindeki 16 SYC 39 plakalı otomobile arkadan çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybeden Kartal T. idaresindeki 16 AZD 872 plakalı otomobil, diğer şeritte seyir halinde olan Kemal B. (36) idaresindeki 35 DTA 91 plakalı minibüse çarptı. Kaza sonucu 16 AZD 872 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Bahriye T. (57), Berke Ç. (20) ile 16 SYC 39 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Yasemin D. (39) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA