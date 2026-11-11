İnegöl polisi kovalamacayla 37 yıl 8 ay hapis cezalı şahsı yakaladı, şahıs tutuklandı

İnegöl polisi kovalamacayla 37 yıl 8 ay hapis cezalı şahsı yakaladı, şahıs tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'de hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacasının ardından yakalandı. Gözaltı işlemlerinin sonrasında adliyeye çıkarılan şahıs, mahkeme kararıyla tutuklanıp cezaevine konuldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Mesut S.'nin (35) peşine düştü. Ekipler, şüpheliyi sokakta yaşanan kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Basın mensuplarını görünce dikkat çeken sözler sarf etti
Yakalandığı sırada basın mensuplarının görüntü aldığını gören şüpheli, "Çek çek iyi çek. Vatan haini yakaladılar. Vallahi çok komiksiniz" diyerek tepki gösterdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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