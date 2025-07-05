İnegöl Röntgen Teknisyeni Trafik Kazasında Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Devlet Hastanesinde görevli Röntgen Teknisyeni genç, Kütahya'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Olay geçtiğimiz gün Kütahya'nın Eynegazi mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İnegöl Devlet Hastanesi Röntgen Teknisyeni Yücehan Özkan(27), Kütahya'da yaşayan arkadaşını ziyaret etmek için motosikletiyle yola çıktı. Saatler sonra Özkan'dan haber alınamadı. Yakınları ve mesai arkadaşları Özkan'ı telefondan aramalarına rağmen ulaşamadı. Olaydan saatler sonra İnegöl Devlet Hastanesinde görevli mesai arkadaşları özel araçlarıyla Özkan'ın gittiği güzergahta arama çalışması yaptılar. 26 saat süren arama çalışması sonucu Kütahya'nın Eynegazi mahallesi mevkiinde ormanlık alanda uçuruma yuvarlanmış ağır yaralı halde bulundu. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi. Arkadaşlarının ağır yaralı halde bulduğu gencin, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA