İngiliz \'Wanted Down Under\' Yıldızı Liam Trimmer Nişan Töreninde Hayatını Kaybetti

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İngiliz "Wanted Down Under" yıldızı Liam Trimmer , kendi nişan töreninde yere düştü. Kaza sırasında boğazındaki atardamar yırtılan Trimmer, hayatını kaybetti.

Film yıldızlığının yanı sıra polis memuru olan Liam Trimmer ve nişan töreni yapmak için Batı Avustralya'da arkadaşları ve aileleri ile bir araya geldi.

Ancak kutlama sırasında kaza geçiren 29 yaşındaki Liam, atar damarı kesildi. Arkadaşları ve aile üyeleri, sağlık ekipleri gelene kadarkendisine ilk müdahaleyi yaptı ancak sağlık ekipleri gelene kadar hayatını kaybetti.

Liam'ın ölümüne sebep olan kazanın nedeni ve detayları, henüz açıklanmadı.

BBC dizisi Wanted Down Under'da aldığı rolle kendisinden söz ettire ve daha sonra Avustralya'ya taşına ve oradaJoondalup Polis Akademisi'nden mezun olan Liam, WA Polis Sendikası'ndaki meslektaşları tarafından "olağanüstü bir memur" ve "emniyet ailesinin değerli bir üyesi" olarak tanımlandı.