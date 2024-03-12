İngiliz 'Wanted Down Under' Yıldızı Liam Trimmer Nişan Töreninde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İngiliz 'Wanted Down Under' Yıldızı Liam Trimmer Nişan Töreninde Hayatını Kaybetti

İngiliz \'Wanted Down Under\' Yıldızı Liam Trimmer Nişan Töreninde Hayatını Kaybetti

Film yıldızı ve polis memuru Liam Trimmer, kendi nişan töreninde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşları ve ailesi tarafından ilk müdahale yapılan Trimmer, sağlık ekipleri gelene kadar yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni ve detayları henüz açıklanmadı.

12.03.2024 13:58  Güncelleme: 14:12
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İngiliz "Wanted Down Under" yıldızı Liam Trimmer , kendi nişan töreninde yere düştü. Kaza sırasında boğazındaki atardamar yırtılan Trimmer, hayatını kaybetti.

Film yıldızlığının yanı sıra polis memuru olan Liam Trimmer ve nişan töreni yapmak için Batı Avustralya'da arkadaşları ve aileleri ile bir araya geldi.

Ancak kutlama sırasında kaza geçiren 29 yaşındaki Liam, atar damarı kesildi. Arkadaşları ve aile üyeleri, sağlık ekipleri gelene kadarkendisine ilk müdahaleyi yaptı ancak sağlık ekipleri gelene kadar hayatını kaybetti.

Liam'ın ölümüne sebep olan kazanın nedeni ve detayları, henüz açıklanmadı.

BBC dizisi Wanted Down Under'da aldığı rolle kendisinden söz ettire ve daha sonra Avustralya'ya taşına ve oradaJoondalup Polis Akademisi'nden mezun olan Liam, WA Polis Sendikası'ndaki meslektaşları tarafından "olağanüstü bir memur" ve "emniyet ailesinin değerli bir üyesi" olarak tanımlandı.

İngiliz dizi Yıldızı Liam Trimmer, kendi nişan töreninde geçirdiği kaza sonrası atardamarı yırtıldı, ağır kanama geçiren oyuncu hayatını kaybetti
İngiliz dizi Yıldızı Liam Trimmer, kendi nişan töreninde geçirdiği kaza sonrası atardamarı yırtıldı, ağır kanama geçiren oyuncu hayatını kaybetti
İngiliz dizi Yıldızı Liam Trimmer, kendi nişan töreninde geçirdiği kaza sonrası atardamarı yırtıldı, ağır kanama geçiren oyuncu hayatını kaybetti
İngiliz dizi Yıldızı Liam Trimmer, kendi nişan töreninde geçirdiği kaza sonrası atardamarı yırtıldı, ağır kanama geçiren oyuncu hayatını kaybetti

Avustralya, 3.Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İngiliz 'Wanted Down Under' Yıldızı Liam Trimmer Nişan Töreninde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiliz 'Wanted Down Under' Yıldızı Liam Trimmer Nişan Töreninde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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