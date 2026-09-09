İngiltere’de iptal edilen uçuş sayısı 2 bine dayandı - Son Dakika
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İngiltere’de iptal edilen uçuş sayısı 2 bine dayandı

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İngiltere’de 15 havalimanında hava trafik kontrolünü etkileyen sistem sorunu nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 2 bin uçuş iptal edildi.

İngiltere'de 15 havalimanında hava trafik kontrolünü etkileyen sistem sorunu nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 2 bin uçuş iptal edildi.

İngiltere'de Ulusal Hava Trafik Hizmetleri'nin (NATS) uçuş işleme sisteminde yaşanan teknik arızanın yol açtığı kriz sürüyor. Havacılık analiz firması Cirium'a göre salı günü bin 750'den fazla uçuş, bugün ise 153 uçuş iptal edildi. Aksaklıktan on binlerce yolcu etkilendi. Uçuş takip sitesi FlightRadar'a göre arızadan en çok etkilenen havalimanları Heathrow, Gatwick, Manchester ve Birmingham oldu. Yolcuların uçuşlarının durumunu kontrol etmek için havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, aksaklıklar ve krize müdahale hakkında soruları yanıtlaması için NATS CEO'su Martin Rolfe'u toplantıya çağırdı.

Teknik arızanın dün çözülmesine rağmen biriken iş yükü nedeniyle uçuşlardaki aksaklıkların devam etmesi bekleniyor.

NATS CEO'suna istifa çağrısı

İrlanda merkezli Ryanair, sorun nedeniyle 50 uçuşun iptal edildiğini ve 65 binden fazla yolcunun gecikmelerden etkilendiğini duyurmuş, NATS CEO'su Martin Rolfe'u istifaya davet etmişti. Wizz Air'den yapılan açıklamada ise, "Kritik ulusal altyapı hizmeti sağlayan bir kuruluş, havacılık sistemini durma noktasına getirmemeli. NATS, mevcut haliyle görevini yerine getirebilecek durumda değil" denilmişti.

Rolfe, sorunun NATS'ın uçuş verisi işleme sisteminde olduğunu söylemiş, 2023'teki kriz sırasında arızalanan sistemle aynı sistem olmadığını belirtmişti.

NATS sistemi daha önce de arızalanmıştı

NATS'ın uçuş planlarını otomatik işleyen sisteminde 2023 yılında büyük çaplı bir arıza yaşanmış ve 28 Ağustos 2023'te yaklaşık bin 500 uçuş iptal edilmişti. İptaller sonraki günlerde de devam etmiş ve gecikmelerden toplam 700 binden fazla yolcu etkilenmişti.

2025 yılı Temmuz ayında da radar kaynaklı bir teknik sorun yaşanmış, 150'den fazla uçuş iptal edilmiş ve NATS, sorunu yedek sisteme geçerek gidermişti.

Kaynak: İHA

İngiltere, Teknoloji, Havacılık, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere’de iptal edilen uçuş sayısı 2 bine dayandı - Son Dakika

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