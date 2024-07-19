İngiltere'de Protestocular Polis Aracını Devirdi ve Otobüsü Ateşe Verdi - Son Dakika
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İngiltere'de Protestocular Polis Aracını Devirdi ve Otobüsü Ateşe Verdi

İngiltere'nin Leeds kentindeki Harehills bölgesinde sosyal hizmetlerin bir ailenin çocuklarını alması üzerine çıkan protestolarda, göstericiler bir polis aracını devirerek, 2 katlı bir otobüsü ateşe verdi. Olaylarda herhangi bir yaralanma olmazken, alevler bölge halkı ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, olayları şok edici olarak nitelendirerek, bu tür düzensizliklere yer olmadığını belirtti.

19.07.2024 10:26
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İngiltere'de sokaklara dökülen protestocular saldırdıkları bir polis aracını devirdi, iki katlı bir otobüsü ateşe verdi.

İngiltere'nin Leeds kentindeki Harehills bölgesinde sosyal hizmetlerin Doğu Avrupa kökenli bir ailenin 4 çocuğunu alması üzerine protestolar patlak verdi. Çok sayıda polisin sevk edildiği bölgede aralarında çocukların da bulunduğu göstericiler 2 katlı bir otobüsü ateşe verdi. Protestocular taş, sopa ve scooter fırlatarak zarar verdikleri bir polis aracını devirdi. Polis gösterilerin yaşandığı bölgeye giden yolları kapatarak halka bölgeye girmemeleri çağrısında bulundu.

Çıkan olaylarda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, alevler bölge halkı ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölge sakinlerinin ifadelerine göre ailenin çocuklarından biri birkaç gün önce yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yaralanmasına kardeşinin yol açtığı öğrenilirken, hastane yetkililerinin durumu sosyal hizmetlere bildirmesinin ardından çocukların aileden alındığı belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper yaptığı açıklamada, "Bu gece Leeds'te şok edici olaylar ve polis araçları ile toplu taşıma araçlarına yönelik saldırılar karşısında dehşete düştüm. Bu tür düzensizliğin toplumumuzda yeri yoktur" dedi. West Yorkshire polisine çabalarından dolayı teşekkürler eden Cooper, olaylar hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi. - LEEDS

Kaynak: İHA

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