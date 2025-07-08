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İnşaat İşçilerinden Örnek Davranış

İnşaat İşçilerinden Örnek Davranış
08.07.2025 12:04
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Adıyaman'da bir çocuğa otomobil çarptı, inşaat işçileri yardım ederek güneşten korunmasını sağladı.

Adıyaman'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk için inşaat işçileri örnek davranış sergiledi. İnşaat işçileri, yaralı çocuk ambulansa bindirilene kadar gölge yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Enes A. idaresindeki 02 KT 051 plakalı otomobil, Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi eski valilik binası yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan İbrahim P'ye çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk için civar inşaatlarda çalışan işçiler olay yerine gelerek çocuğun güneşten korunması için branda açarak gölgelik yaptı. Bir yandan da ambulansın daha hızlı gelmesi için trafiğe müdahale etti. İnşaat işçilerinin örnek davranış gösterdiği kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İbrahim P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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