İnşaat İşçilerinin Kıyafetleri ve Cüzdanları Çalındı, Hırsızlar Kredi Kartlarıyla Kebap Yedi - Son Dakika
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İnşaat İşçilerinin Kıyafetleri ve Cüzdanları Çalındı, Hırsızlar Kredi Kartlarıyla Kebap Yedi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde inşaat işçilerinin konteynere bıraktıkları kıyafetlerini cüzdanları ile birlikte çalan hırsızlar kredi kartları ile kebap yiyip sigara aldı. Hırsızlar gittikleri işletmelerdeki güvenlik kameralarına yakalanırken inşaat işçileri hırsızlara seslenerek, 'Rica ediyorum kimliğimi geri getir, işimizden olacağız' dedi.

16.08.2024 08:30
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde inşaat işçilerinin konteynere bıraktıkları kıyafetlerini cüzdanları ile birlikte çalan hırsızlar kredi kartları ile kebap yiyip sigara aldı. Hırsızlar gittikleri işletmelerdeki güvenlik kameralarına yakalanırken inşaat işçileri hırsızlara seslenerek, "Rica ediyorum kimliğimi geri getir, işimizden olacağız" dedi.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Başka bir ilçeden gelerek Taşoluk Mahallesi'nde bulunan inşaatın işlerini yürüten inşaat ustası Kamuran Tufan ve arkadaşları sabah işe geldiklerinde günlük kıyafetlerini işçi konteynerinde çıkartıp iş kıyafetlerini giyerek inşaata çıktı. Kıyafetleri değiştirip işe başlayan işçiler birkaç saat sonra telefonlarına bankalardan gelen mesajla olaydan şüphelenerek konteynere geri gittiklerinde kıyafetlerinin ve cüzdanlarının çalındığını fark etti. İşçiler polis ekiplerine haber verdi ve o süre içerisinde alışveriş yapılan işletmeleri dolaşmaya başladı. Gittikleri bir markette ulaştıkları güvenlik kamerasında hırsızın bir karton sigara satın aldığı ve sonrasında kebapçıda kebap yediği öğrenildi. Bankayı arayarak kartlarını iptal ettiren inşaat işçileri ehliyet ve kimlikleri çalındığı için işe gelip giderken problem yaşadıklarını beyan ederek hırsızlara seslendi.

"Gerçekten ondan rica ediyorum"

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızın peşine düştü ancak henüz hırsız yakalanamadı. Olayı yaşayan işçilerden olan Kamuran Tufan, "Biz elbiselerimi çıkartıp iş elbiselerimizle iskeleye çıkıyoruz. Biz geri geldiğimizde cüzdanın olmadığını fark ettik ilk başta şaka zannettik ama bildirimlerden alışveriş yapıldığını gördük. Biz alışveriş bildirimlerinden gittiği işletmelerin peşine düştük gittik ama yakalayamadık onu. Bizim kartlarımız ve ehliyetlerimiz hepsi gitmiş. Temassız özelliği olan kartlardan bir sürü alışveriş yapmış ve kullanmış. Biz bakkala giderek görüntü aldık her şeyimiz gitti. Uğraşamıyoruz da işimiz çok acil bize izin vermiyorlar ama ehliyetimiz olmadığı için gelemiyoruz ve kimliğimiz olmadığı için gelemiyoruz. İşimizden olacağız kimlik ve ehliyetleri çıkartırken. Rica ediyorum kimlik ve ehliyetlerimizi geri getirsin nereye attıysa bize söylesinler ya da bizi uğraştırmasınlar gerçekten ondan rica ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnşaat İşçilerinin Kıyafetleri ve Cüzdanları Çalındı, Hırsızlar Kredi Kartlarıyla Kebap Yedi - Son Dakika

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