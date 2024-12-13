Samsun'da 3'ncü kattaki inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'ndeki Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3'ncü katındaki iskelede dış mantolama yapan Hamit Mol (36) yere düştü. Ağır yaralanan Mol, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hamit Mol burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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