İstanbul Zeytinburnu'nda bir inşaat çalışması esnasında yaşanan toprak kayması sebebiyle, inşaat alanının bitişiğindeki 4 katlı binada tahliye gerçekleştirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir inşaatın temel çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Bu toprak kayması sebebiyle, inşaat alanının yanındaki 4 katlı binanın giriş bölümündeki yol çöktü. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Binada bulunanlar tahliye edildi. Bina sakinleri, ekipler tarafından otellere yerleştirildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Diğer yandan, tahliye edilen bina ile toprak kaymasının meydana geldiği alan havadan görüntülendi.

Mahalle sakini Kübra Güler, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Olay saat 17.00 civarında oldu. Temel kazılmış sanırım. Toprak kayması olmuş. Ardından polis ekipleri, itfaiyeler geldi. Hemen şu yan sokağımızda oldu. Bitişiğimizdeki bina. Binadakiler tahliye edildi. Otellere yerleştirildiklerini duyduk. Şu anda giriş çıkışlar yok" dedi.