İnşaat malzemesi yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
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İnşaat malzemesi yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyonet, arı kovanı yüklü kamyonun kasasına çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

23.08.2024 19:30
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İnşaat malzemesi yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyonet, arı kovanı yüklü kamyonun kasasına çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta Yalvaç Kumdanlı köyü, Yalvaç Senirkent karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt T. idaresindeki 32 HP 243 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, sağ tekerleğinin şarampole girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette seyir halinde olan Server K. idaresindeki 48 ER 645 plakalı arı kovanı yüklü kamyonun kasasına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet yan yatarak sürüklendi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin İlk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

İnşaat malzemesi yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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