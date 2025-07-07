İnşaatta Düşen Çocuk Yaralandı

Karaman'da girdiği inşaatta 2 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 721. Sokak'ta bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasının yanına gelen 15 yaşındaki A.B.K., tuvaletini yapmak için inşaatın tuvaletine gitmek yerine, inşaat halindeki binaya girdi. O esnada ayağı takılan A.B.K. dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk daha sonra taburcu edildi. Olay yeri inceleme ekibi de çocuğun düştüğü inşaatta inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN