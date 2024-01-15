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İnternet üzerinden 18 vatandaşı 4,6 milyon lira dolandıran 5 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İnternet üzerinden 18 vatandaşı 4,6 milyon lira dolandıran 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli Mersin, Adana ve Malatya illerinde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden 18 kişiyi 4,6 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin farklı yöntemlerle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.

İnternet üzerinden 18 vatandaşı 4,6 milyon lira dolandıran 5 kişi adliyeye sevk edildi
15.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 22:55
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İnternet üzerinden 18 vatandaşı 4,6 milyon lira dolandıran 5 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli Mersin, Adana ve Malatya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden 18 kişiyi 4,6 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı, araç kiralama, kapora alma ve benzeri yöntemlerle farklı illerde 18 vatandaşı toplamda 4 milyon 672 bin 167 TL dolandırarak haksız kazanç sağladığı iddiası edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Samsun polisi tarafından Samsun merkezli Mersin, Adana ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Cuma günü sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait dijital materyallere el konuldu. 9 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Adana'da yakalan İ.G.ve M.T.(23), Mersin'de yakalanan N.D.ve T.D.ile Samsun'da yakalanan S.K.polisteki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İnternet üzerinden 18 vatandaşı 4,6 milyon lira dolandıran 5 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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