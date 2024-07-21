İnternet Üzerinden Oto Yedek Parça Satma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Yakalandı - Son Dakika
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İnternet Üzerinden Oto Yedek Parça Satma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Yakalandı

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Sarıyer'de oto yedek parça almak için internet sitesi üzerinden anlaşma sağlayan bir vatandaş, dolandırıldığını fark edince polise başvurdu. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

21.07.2024 16:06
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İnternet üzerinden oto yedek parça satma vaadiyle dolandırıcılık yapan yakalandı

İSTANBUL - Sarıyer'de oto yedek parça almak internet sitesi üzerinden 57 bin euro karşılığı anlaşan sipariş veren vatandaş, dolandırıldığını fark edince karakola gidip şikayetçi oldu. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de 18 Nisan günü M.Ö. isimli şahıs, yedek parça almak için bir internet sitesi üzerinden uluslararası bir firma temsilcisi olduğunu söyleyen bir kişi ile anlaşma sağladı. Firma ile anlaşma sonucu iletilen sözleşme kapsamında yedek parçanın fiyatı olan 57 bin Euro'yu şüpheli şirketin hesabına gönderdi. Parayı şüpheli firmanın hesabına gönderen M.Ö., bir süre sonra satıcı firma ile iletişim sağlayamadı. Dolandırıldığını anlayan M.Ö., karakola giderek firmadan şikayetçi oldu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şikayet üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Yalçın K.O.'yu yakalamak için 16 Temmuz günü tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan K.O., emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnternet Üzerinden Oto Yedek Parça Satma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternet Üzerinden Oto Yedek Parça Satma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Yakalandı - Son Dakika
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