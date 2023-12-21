 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnterpol tarafından aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnterpol tarafından aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı

Yalova'da polis, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahsı saklandıkları villada yakaladı. Şahısların rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından arandığı belirtildi. Yakalanan şahısların Irak'ın resmi makamlarına teslim edileceği bildirildi.

İnterpol tarafından aranan 2 Iraklı Yalova\'da yakalandı
21.12.2023 - 23:50,
Abone Ol

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı yakalandı

YALOVA - Yalova'da polis İnterpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahıs saklandıkları villada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca, 19 Aralık 2023 tarihli Kırmızı Bültenle Uluslararası seviyede aranan 2 Irak uyruklu zanlının Yalova'da bir villada saklandığı bilgisine ulaştı. "Rüşvet ve Yolsuzluk" suçlarından aranan B.A. ve "Rüşvet, Yolsuzluk ve Hükümete Karşı Dolandırıcılık" suçlarından aranan M.A. polisin düzenlendiği operasyon sonucu saklandıkları villada yakalandı.

Şahsıların emniyetteki işlemlerinin ardından Irak'ın resmi makamlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yalova, Yakalama, Uluslararası İlişkiler, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnterpol tarafından aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı - Son Dakika


00:15
Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13
Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44
Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40
Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21
İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi

Son Dakika
00:15 Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13 Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44 Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40 Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21 İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:19 Parkta boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile öldürüp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 00:33:25. #1.13#
SON DAKİKA: İnterpol tarafından aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement