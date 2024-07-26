Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı

İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Alexander G. ve diğer 8 hükümlü gözaltına alındı. Toplamda 81 şüpheli emniyete götürüldü. Alexander G.'nin ülkesine iadesi için İsveç adli makamlarına başvurulacak.

26.07.2024 19:59
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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul'da yakalandı. Hükümlünün, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda, 'uyuşturucu madde ticareti', 'para aklama' ve 'doping' suçlarından kırmızı bültenle ülkeye iadesi amacıyla aranan, 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İsveç uyruklu Alexander G.18 Temmuz'da Beşiktaş'ta bir otelde yakalandı.

Denetim ve operasyonlarda çok sayıda hükümlü ve şüpheli yakalandı

Aynı operasyon ve denetimde Alexander G.'nin yanı sıra uyuşturucu madde ticareti suçlarından 24 yıl 7 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan M.A., 20 yıl 9 ay 10 gün hapse mahkum edilen S.B., 14 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan S.D., 14 yıl 7 ay 15 gün cezası olan M.K., 13 yıl 5 ay 2 güne mahkum edilen F.Ö., 13 yıl 2 ay 22 gün cezası bulunan O.K., 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen R.B. ve 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilen S.E. adlı 8 hükümlü daha gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan İsveç uyruklu Alexander G. ile birlikte toplam 9 kişinin haricinde, denetimler çerçevesinde 10 yıl ve altı hapis cezası bulunan 54 şüpheli ve ifadesinin alınmasına yönelik haklarında arama kararı bulunan 18 kişinin de içinde olduğu toplam 81 şüpheli emniyete götürüldü.

Kara para aklama ve uyuşturucu ticareti

Operasyon çerçevesinde yakalanan İsveç uyruklu uyuşturucu taciri Alexander G.'nin ülkesine iadesinin istendiği belirtildi. İsveç adli makamlarınca Interpol yoluyla "para aklama" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından aranan G., Türk polisi tarafından gözaltına alındığında üzerinden Polonya uyruklu "Aleksander Kawa" adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Yakalanan İsveçli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise mahkemeye çıkarılacakları aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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