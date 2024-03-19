İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düşen genç hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıktığı köprüden düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 27 yaşındaki gencin düşme anları cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.03.2024 16:08
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İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düşen genç hayatını kaybetti

Gencin düşme anları cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıktığı köprüden düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 27 yaşındaki gencin düşme anları cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Keykubat Bulvarı Eski Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs bulvar üzerindeki bir üst geçidin demirlerine çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprüden atlamak isteyen şahsı dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Polislerin ikna çabası sırasında sarktığı korkuluklara daha fazla tutunamayan 27 yaşındaki Çetin Karabulut, yaklaşık 10 metrede zemine düştü. İtfaiye ekiplerinin brandayı açma hazırlığı sırasında yaşanan olayda ağır yaralanan genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabulut bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Olay anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düşen genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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