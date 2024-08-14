İntihar ettiği iddia edilen kadının sevgilisi tutuklandı - Son Dakika
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İntihar ettiği iddia edilen kadının sevgilisi tutuklandı

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Eskişehir'de intihar ettiği iddia edilen Sinem Çinğiloğlu'nun erkek arkadaşı, çelişkili ifadeler vermesi üzerine tutuklandı.

14.08.2024 14:12
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İntihar ettiği iddia edilen kadının sevgilisi tutuklandı

Kız arkadaşının ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler veren şahıs tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de intihar ettiği iddia edilen 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu'nun erkek arkadaşı, başlatılan soruşturma çerçevesinde verdiği çelişkili ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Ağustos günü sabah saatlerinde Büyükdere Mahallesi Karakaya Sokak'ta buluna bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu'nun intihar ettiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ası suretiyle intihar ettiği iddia edilen Sinem Çinğiloğlu'nu cansız bedenini yerde bulan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler tarafından başlatılan soruşturmada, Sinem Çinğiloğlu'nun 28 yaşındaki sevgilisi A.Ö. gözaltına alındı. Emniyette çelişkili ifadeler veren şüpheli A.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Sinem Çinğiloğlu'nun cenazesinin ailesi tarafından memleketi Erzurum'a götürülerek defnedildiği, kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İntihar ettiği iddia edilen kadının sevgilisi tutuklandı - Son Dakika

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