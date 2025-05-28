İntihar Girişimi Arnavutköy'de Engellendi

Arnavutköy'de hareketli dakikalar

-Kafasına dayadığı pompalı tüfek ile intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de çocuk parkında kafasına pompalı tüfek dayayarak intihar etmek isteyen vatandaşı polis ekipleri ikna ederek vazgeçirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Arnavutköy Şehir Parkı içerisine eline aldığı pompalı tüfekle giren bir kişiyi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler parkın tenha bir noktasında elindeki pompalı tüfeği kafasına doğrultmuş kişiyi fark etti. Cadde ve parkın bir kısmı vatandaş girişine kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Ailevi problemleri olan kişiyi ikna etmeye çalışan polis ekipleri adeta zamanla yarıştı. Bir polis memuru şahsın yanına kadar yaklaşarak onunla dakikalarca dertleşti. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından şahıs elindeki pompalı tüfeği polis ekiplerine teslim etti. Genel kontrolleri yapılmak üzere şahıs hastaneye götürülürken içerisinde mermi kovanları bulunan tüfek polis ekipleri tarafından boşaltılarak güvenli hale getirildi. Yaşanılan sıcak anlar saniye saniye görüntülendi.