İntihar Girişimi Önlenerek Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İntihar Girişimi Önlenerek Kurtarıldı

Eşinin uzaklaştırma kararı nedeniyle intihar girişiminde bulunan şahıs, polis tarafından ikna edildi.

09.11.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da uzaklaştırma kararı aldıran eşinin çocuğunu kendisine göstermediği iddiasıyla Şavlak mevkisinde buz gibi Manavgat Irmağı'na giren ve beline kadar gelen suda intihar edeceğini belirten şahıs, asayiş amiri tarafından ikna edildi.

Olay, Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; İsak Y. isimli şahsın Şelale Mahallesi Şavlak mevkisinde alkol aldıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi. Şavlak mevkisine gelen ekipler, aşırı derece alkollü olduğu belirlenen İsak Yılmaz isimli şahsın soğuk havaya aldırış etmeksizin beline kadar suyun içinde ırmağa girdiğini gördü. Ekiplerin ırmaktan çıkması için yaptığı çağrıları umursamayan ve uzaklaşmaları için uyaran İsak Y., Manavgat Irmağı'nın buz gibi soğuk suyunda 45 dakika gibi uzun bir süre kaldı.

Ekiplere uzaklaşmamaları durumunda kendisini akıntıya bırakacağını söyleyen Yılmaz, olay yerine Asayiş Büro Amiri Sinan Karaman'ın gelmesiyle tehditvari sözlerden vazgeçti. Eşinin sürekli hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını, kendisine çocuğunu uzun süredir göstermediğini belirten İsak Y., çocuğunu çok özlediğini, görmesi için kendisine yardımcı olunmasını istedi. Su içerisinde uzun süre kalması nedeniyle titremeye başlayan ve hipotermi tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yılmaz, asayiş amirinden diğer polisleri uzaklaştırmasını istedi. Asayiş amiriyle bir süre konuşan Yılmaz, eline tutunarak sudan çıktı. Olay yerine sağlık ekibi çağrılırken, şahıs kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Manavgat, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Sudan, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İntihar Girişimi Önlenerek Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
22:16 Ünlü firma Türkiye’deki modellerini geri çağırdı Ünlü firma Türkiye'deki modellerini geri çağırdı
21:53 Şanlıurfa’da hastasını taciz eden doktor tutuklandı Şanlıurfa'da hastasını taciz eden doktor tutuklandı
14:29 Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
14:12 Mansur Yavaş’tan Ankara’da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan Ankara'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama
14:09 Diyanet, Narin’in köyündeki imamı açığa aldı Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
14:07 Seda Sayan, annesi için sevenlerinden dua istedi Seda Sayan, annesi için sevenlerinden dua istedi
14:05 Elektrikte büyük zam tartışması yeniden gündemde Elektrikte büyük zam tartışması yeniden gündemde
13:59 Ece Erken eski kocası Serkan Uçar’ı icraya veriyor Ece Erken eski kocası Serkan Uçar'ı icraya veriyor
13:55 İspanya’da aniden meydana gelen yeni sel felaketi büyük hasara yol açtı İspanya'da aniden meydana gelen yeni sel felaketi büyük hasara yol açtı
13:54 Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi’den jet hızında açıklama Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi'den jet hızında açıklama
13:37 Narin Güran davasında Salim Güran’ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 11:12:38. #1.11#
SON DAKİKA: İntihar Girişimi Önlenerek Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.