Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda 118 kilogram esrar ve kokain ele geçirildi.
İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan iki ayrı kontrolde 137 paket içerisinde araçların LPG tankı ve tavan kısmına uyuşturucu gizlendiği tespit edildi. 118 kilogram esrar ve kokain ele geçirilen olaylarla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmalar devam ediyor. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › İpsala'da 118 KG Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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