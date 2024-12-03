Irak Cumhurbaşkanının Sekreteri Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
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Irak Cumhurbaşkanının Sekreteri Bıçakla Yaralandı

Irak Cumhurbaşkanının sekreteri, restoran çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı, görüntüler kaydedildi.

03.12.2024 21:51
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Irak Cumhurbaşkanının sekreteri bıçakla yaralandı: Saldırı anı kamerada

İSTANBUL - Fatih'te yemek yediği restoranda hesap ödemek istemeyen Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, işyeri çalışanı tarafından bıçakla yaralandı. Saldırgan, Sabah Omar'ı başından ve yüzünden yaralarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Fatih Binbirdirek Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, restorana gelerek yaklaşık 2 saat zaman geçirdi. Alkol alan Omar, restorandan ayrılacağı esnada ödeme yapmayı reddetti. Omar ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için çalışanlar, Sabah Omar'ı restorandan uzaklaştırdı. Restorandan ayrılan Omar'ı iş yeri sahibinin kardeşi takibe aldı. Aynı zamanda restoran çalışanı olan Fikret Demir, Chalak Sabah Omar'a Hamidiye Caddesi üzerinde yürürken bıçakla saldırdı. Omar ile saldırgan arasında arbede yaşandı. Bu sırada elinde şemsiye bulunan başka biri, olaya müdahale ederek saldırganı oradan uzaklaştırdı. Başı kanlar içinde kalan sekreter, saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırıda Sabah Omar yüzünden ve kafasından yaralanırken, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde tedavi edilerek taburcu oldu.

Chalak Sabah Omar'ın ifadesi ortaya çıktı

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, turizm polisi ekipleri eşliğinde ifade verdi. Şahıs yazılı ifadesinde, 19 Kasım'da Türkiye'ye geldiğini, konakladığı otelden alkol aldıktan sonra tatlı almak amaçlı dışarıya çıktığını, cadde üzerinde yürüdüğü esnada bir kişinin arkadan elini cebine soktuğunu, diğerinin de yüzüne vurduğunu ve şahısları tanımadığını belirtti.

Saldırgan önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı

Şüphelinin Sabah Omar'a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerinde, saldırıyı gerçekleştirenin Fikret Demir olduğu tespit edildi. Restoran çalışanları ile görüşmelerin ve yapılan çalışmanın ardından şüpheli, 22 Kasım tarihinde saat 14.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliye, sevk edildiği adli makamlarca 'ev hapsi' verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak Cumhurbaşkanının Sekreteri Bıçakla Yaralandı - Son Dakika

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